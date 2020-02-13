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Mahkeme Fellahoğlu’nun ölümünde doktorların ihmalini onadı

Yargıtay Hukuk Mahkemesi, alt mahkemenin, Gamze Fellahoğlu’nun 13 yıl önce doğumda yaşamını yitirmesiyle ilgili, Dr. Şevket Alptürk ve anestezi uzmanı Eray Deliceırmak’ın ihmali olduğuna yönelik kararında hata olmadığına hüküm verdi.

Mahkeme Fellahoğlu’nun ölümünde doktorların ihmalini onadı

Yargıtay Hukuk Mahkemesi, alt mahkemenin, Gamze Fellahoğlu’nun 13 yıl önce doğumda yaşamını yitirmesiyle ilgili, Dr. Şevket Alptürk ve anestezi uzmanı Eray Deliceırmak’ın ihmali olduğuna yönelik kararında hata olmadığına hüküm verdi.

13 Şubat 2020 Perşembe 21:06
Mahkeme Fellahoğlu’nun ölümünde doktorların ihmalini onadı

Mahkeme Fellahoğlu’nun ölümünde doktorların ihmalini onadı

Yargıtay Hukuk Mahkemesi, alt mahkemenin, Gamze Fellahoğlu’nun 13 yıl önce doğumda yaşamını yitirmesiyle ilgili, Dr. Şevket Alptürk ve anestezi uzmanı Eray Deliceırmak’ın ihmali olduğuna yönelik kararında hata olmadığına hüküm verdi.

Fellahoğlu Kuyumculuk’un sahibi Gamze Fellahoğlu’nun 13 yıl önce Dr. Şevket Alptürk’e ait doğum kliniğinde bebeğini dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili anestezi doktoruyla birlikte ‘ihmalkarlığına’ karar verildiği hukuk davasının kararı istinaf tarafından onandı. Davalı doktorların, “ihmal ve kusur” bulgusunu istinaf ettiği davanın kararı Yargıtay Hukuk Mahkemesi’nde bu gün açıklandı ve alt mahkemenin kararında hata olmadığına hükmedildi.

Fellahoğlu Savcılığı ve Polisi göreve çağırdı…

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gamze Fellahoğlu’nun eşi Hakan Fellahoğlu hukuk davasının sonuçlanmasına rağmen halen ceza davasının açılmamış olduğuna işaret ederek, “17 Ocak 2007 yılında Dr. Şevket Alptürk’e ait doğum kliniğinde kızımızı dünyaya getiren eşim Gamze Fellahoğlu’nun yaşamını yitirmesiyle ilgili iki doktorun “ihmali” olduğuna ilişkin hukuk davasının sonuçlanmasını 13 yıl büyük bir üzüntü içinde bekledik. Allaha şükür ki bu gün yüreğimize biraz olsun su serpen bir karar verildi ve doktorlar suçlu bulundu. Fakat hukuk davası sona ermesine rağmen halen ceza davasının açılmaması bizleri ziyadesiyle üzüyor. Buradan Başsavcılığa ve Polisimize çağrıda bulunuyorum. Bir an önce ceza davasını açın ve adaletin tecelli etmesini sağlayın” ifadelerini kullandı.

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