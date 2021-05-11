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Mahkeme emrine riayetsizlikten aranan iş insanı tutuklandı

11 Mayıs 2021 Salı 18:23
Mahkeme emrine riayetsizlikten aranan iş insanı tutuklandı
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23 Kasım 2017 tarihinde Gazimağusa’da direktörü olduğu R.T Co.LTD tarafından yapılmakta olan İsmet İnönü Bulvarı Platinium apartmanı 7.ci katındaki 14 numaralı daireyi Lefkoşa’da sakin A.D isimli sahsa aralarında yapmış oldukları sözleşme mucibince 140.000 TL karşılığı sattıktan sonra adı edilenin sözleşme şartlarına uymadığı gerekçesiyle sözleşmeyi bozması nedeniyle A.D tarafından aleyhine dava açılan ve mahkemeden ara emri almasına rağmen bahse konu daireyi Gazimağusa’da sakin S.İ.K’e 48.000 Stg karşılığı satarak mahkeme emrine riayet etmeyen Gazimağusa sakini B.K, 11.05.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 11.05.21 tarihinde mahkeme emrine riayetsizlik suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC dışına çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Ersoy Saydağ olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Zanlının 23.11.2017 tarihinde direktörü olduğu şirketin apartman inşaatında 7.ci kattaki 14 numaralı daireyi Lefkoşa sakini A.D isimli şahsa 140.000 T.L karşılığı sattığını, sonrasında adı edilen şahsın sözleşme şartlarına uymadığı gerekçesiyle sözleşmeyi iptal ettiğini söyledi.

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Sözleşmesinin iptal edilmesi karşısında adı edilen şahsın zanlı aleyhine dava açtığını ve 11.11.2017 tarihinde Mahkemeden dairenin başkalarına satış ve devrini yasaklayan ara emri aldığını belirten tanık polis, buna rağmen zanlının bahse konu daireyi Gazimağusa sakini S.İ.D’ye 48.000 Sterlin karşılığı satmak suretiyle mahkeme emrine riayetsizlik suçunu işlediğini söyledi.

Mesele ile ilgili 24.06.2020 tarihinde S.İ.D tarafından polisin bilgisine getirildiğine değinen tanık polis, 14.08.2020 tarihinde inşaattan daire satın alan diğer şahıslar tarafından Gazimağusa hukuk dairesine şikâyet yapıldığını söyledi.

Olayın 22.04.2021 tarihinde aydınlatıldığını ve derdest emri gereği aranmakta olan zanlının bugün tespit edilerek tutuklandığını, kendisine dava tebliğ edildiğini ancak suçunu kabul etmediğini belirten tanık polis, ileride yargılanmasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 11.05.2021 18:31
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