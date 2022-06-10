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MAHKEME DAVAYI GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE 17 HAZİRAN TARİHİNE ERTELEDİ
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MAHKEME DAVAYI GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE 17 HAZİRAN TARİHİNE ERTELEDİ

10 Haziran 2022 Cuma 18:55
MAHKEME DAVAYI GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE 17 HAZİRAN TARİHİNE ERTELEDİ

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Evrim Kamalı

Falyalı cinayeti sanıkları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Mart ayında aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan sanıklar, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmişlerdi. Yoğun güvenlik önlemi altında Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek ilk duruşmada avukatları olmadığını beyan etti. Başsavcılık adına davada hazır bulunan Savcı Ali Hidayet, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nde cinayetle ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini belirterek cinayet dosyasına her gün yeni evrakların eklendiğini soruşturmanın tamamlanarak duruşmaya geçilmesi için bir süre daha talep etti. Mahkeme davayı görüşülmek üzere 17 Haziran tarihine erteledi.

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