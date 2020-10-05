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Mahkeme affetmedi

Lefkoşa’da kamu görevlisi tarafından hırsızlık suçundan yargılanan emekli gardiyan Erdoğan Güneş, 2 yıl hapis cezası aldı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:25
Mahkeme affetmedi
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Kamalı Haber

Lefkoşa'da Merkezi Cezaevi’nde kantinin muhasebesinden sorumlu olan gardiyan Erdoğan Güneş, evrakları sahteleyip, 178 bin TL nakit parayı sirkat etmişti. Güneş, maliyeye 283 bin TL yatırıp zararı tazmin etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanığın işlediği “Kamu Görevlisi Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Gazi, sanığın işlediği resmi evrak sahteleme suçunun ise 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Gazi, gardiyan olan sanığın Merkezi Cezaevi’nin kantininden 178 bin TL sirkat etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Gazi, kamu görevlilerinin görevlilerini ifa ederken, kamunun güvenini sarsmamaları ve bu güveni suiistimal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Gazi, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Gazi, sanığın sirkat ettiği meblağın azımsanmayacak bir miktar oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Gazi, sanığın konu suçları eşi ve kızının sağlık sorunları nedeniyle düştüğü maddi zorluk içindeyken işlemesinin hoşgörü ile bakmalarının mümkün olmadığını dile getirdi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oy birliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Güneş
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