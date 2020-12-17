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Mahkeme affetmedi

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili olarak yargılanan sanık Tshamant Matsilele Hlungwanıe aleyhindeki karar açıklandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 11:28
Mahkeme affetmedi
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Kamalı Haber

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Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Heyeti Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Katip açıkladı. Kâtip huzurda bulunan sanık Tshamant Matsilele Hlungwanıe’nin işlemiş olduğu suçun ciddi ve toplumda huzur bozan suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın lehine ve aleyhine olan tüm unsurları değerlendirdikten sonra sanı işlemiş olduğu dükkân Açma hırsızlık suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Lefkoşa’da 2 Ekim 2020 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa da Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan Fıstık Computer isimli iş yerinin, camdan mamul on giriş kapısını balyoz ile kırarak iş yerinin orta kısmında bulunan cep telefonu standının içerisinden 1 adet Iphone 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tableti sirkat etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fıstık Bilgisayar HırsızlıkShamant Matsilele Hlungwanıe
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