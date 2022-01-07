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Mahkeme acımadı... 4.5 yıl hapis

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı.

07 Ocak 2022 Cuma 17:50
Mahkeme acımadı... 4.5 yıl hapis

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun, sanık Murat Aykol’un işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Aksun, sanığın bulundurduğu 226 gram uyuşturucunun en tehlikeli türlerden olan eroin türü olmasını, uyuşturucunun miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat AykolUyuşturucu
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