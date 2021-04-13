Mahir Demirci tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler olayla ilgili bulguları aktardı.

Gülerler huzurda bulunan zanlı Mahir Demirci'nin 31.03.2021 tarihinde Alayköy’de Yapım İnşaat şirketi LTD’e ait elektrik malzemesi deposundan yapılacak olan iş için 24 top 100 metre boyunda 1x6 mm’lik Cypro Cable marka elektik kablosu alıp yapılan işten sonra kalan 15 top 10.125 TL değerindeki elektirik kablolarını tasarrufuna geçirmek suretiyle Müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlının çalmış olduğu kabloları 6 ay içerisinde 4 seferde hurdacıya sattığı beyanında bulunduğunu ancak henüz tespit edilmediğini belirtti.

Polis zanlı aleyhine ayrıca sahtekarlıkla para temini suçundan da soruşturma başlatıldığını belirterek, yürütülen soruşturma kapsamında birçok ifadenin alındığını, 1 görgü tanığının söz konusu olduğunu, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyledi.

Polis, davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla zanlının Mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada bir en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL tutarında nakit para yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.