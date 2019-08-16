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Mağusa’da kaza yapan ve araçtan uyuşturucu çıkan şahısların tutukluluk süreleri uzadı

13.8.2019 akşamı saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’da Silahlı kuvvetler caddesi üzerinde seyreden Can Gönen ( E-20 ) yönetimindeki PT.946 plakalı aracın kontrolden çıkıp bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Mağusa’da kaza yapan ve araçtan uyuşturucu çıkan şahısların tutukluluk süreleri uzadı

13.8.2019 akşamı saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’da Silahlı kuvvetler caddesi üzerinde seyreden Can Gönen ( E-20 ) yönetimindeki PT.946 plakalı aracın kontrolden çıkıp bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

16 Ağustos 2019 Cuma 18:06
Mağusa’da kaza yapan ve araçtan uyuşturucu çıkan şahısların tutukluluk süreleri uzadı

Kazada araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunmuştu. araç sürücüsü Can Gönen ile yanında yolcu olarak bulunan Fuat Demirtaş ( E- 22 ) ile Ahmet Celil Yılmazer’i ( E-21)  tutuklanmış, 14.8.2019 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldıktan sonra zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmişti.

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Tutuklanan zanlı gençler bugün 16.8.2019 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yürüten narkotik şubede görevli polis memuru Gökhan Yıldırım yemin altında mahkemeye olayla ilgili bilgi aktardı. Gökhan şahadetinde 13.8.19 akşamı Gazimağusa ‘da silahlı kuvvetler caddesi üzerinde zanlı Can Gönen’ in kullanımındaki PT 946 plakalı aracın, yanında zanlı Fuat Demirtaş ve zanlı Ahmet Celil Yılmazer’in de yolcu olarak bulunduğu esnada methaldar olduğu kaza ile ilgili kaza mahalline gittiklerini aktardı. Kaza mahallinde zanlı Fuat Demirtaş’ın giymekte olduğu şortun cebinde 3 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunduğunu belirten Yıldırım araç içerisinde de arama yapıldığını aktardı. Arama esnasında şoför mahallindeki paspas üzerinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara yanında aracın damında kâğıt parçasına sarılı bir gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bularak emare alındığını ve her 3 zanlıyı tutukladığını belirten Yıldırım, zanlı Fuat Demirtaş’ın mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini aktardı.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Can Gönen, Fuat Demirtaş ve Ahmet Celil Yılmazer’in tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

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