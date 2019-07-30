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Mağusa'da lastik tellerini alabilmek için yangın çıkardılar
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Mağusa'da lastik tellerini alabilmek için yangın çıkardılar

Mağusa'da lastik tellerini alabilmek için yangın çıkardılar

30 Temmuz 2019 Salı 14:40
Mağusa'da lastik tellerini alabilmek için yangın çıkardılar

Mağusa'da lastik tellerini alabilmek için yangın çıkardılar

Gazimağusa çöp atık merkezi yakınlarında lastik tellerini almak için yakılan lastikler bölgedeki otların ve de bazı araçların da yanmasına sebep oldu.

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Gazimağusa itfaiyesi yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, yangının çıkma sebebinin araç lastikleri içerisinde bulunan telleri almak için lastikleri tutuşturmadan kaynaklanan bir yangın olduğunu ve bölgedeki kuru otlarında tutuşmasıyla yaklaşık 2 dönüm kuru otlarla kaplı boş arazi yandı.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülmüştür. (MHA)

Son Güncelleme: 30.07.2019 14:52
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