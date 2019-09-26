Mağusa'da ateşli gece! Araçlar küle döndü

26.09.2019 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Acun Sokak üzerinde bulunan Karakaşlı Apt A-2’nın alt kısmında park halinde bulunan NH 111 plakalı mercedes marka araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratıldı.

Çıkan yangın sonucu bahse konu apartmanın zemin katı tavanı ile elektrik panosu yanarak, apartmanın dış duvarları islenmek suretiyle hasara uğradı. Ayrıca apartmanın altında park halinde bulunan NV 330 plakalı salon araç da ısıdan kısmen zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.