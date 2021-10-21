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Madina Khabilaeva tutuksuz yargılanacak

Gönyeli’de meydana gelen "Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket" suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Madina Khabilaeva teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ekim 2021 Perşembe 14:06
Madina Khabilaeva tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili olguları aktardı.

Açıkada 09 Ekim 2021 tarihinde saat 15.15 raddelerinde Gönyeli adresinde, misafir olarak ikamet eden zanlı Madina Khabilaeva Tabipler Birliği'ne üye olmadığı halde tibbi malzemeler kullanarak müşteri olarak konu adreste bulunan Girne'de sakin N.A.F.A'ya dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiği esnada Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

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Söz konusu ev içerisinde tıbbi müdahalelerde kullanıldığı tespit edilen birçok tibbi malzeme emare olarak alındığını anlattı.

Açıkada, aynı gün Madina Khabilaeva mahkeme emri gereği tutuklandığını, doktor olduğuna dair diploma fotokopisi verdiğini ve diplomanın gerçekliğinin araştırılacağını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 30 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Madina Khabilaeva
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