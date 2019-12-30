Lutfi tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte belge ile sınıf atlamaya çalışan zanlı Mohammed Hassan Hasib Lutfi teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili yeminli şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mohammed Hassan Hasib Lutfi 2019 yılı Eylül ayı içerisinde Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi olduğu bir sırada, 3. Sınıf olduğunu gösteren sahte ders dökümünü temin ettiğini belirtti. Polis, zanlı 06 Eylül 2019 tarihinde ülkeye gelerek tasarrufunda bulundurduğu söz konusu sahte ders dökümlerini Yakın Doğu Üniversitesinde görevli memura ibraz edip Diş Hekimliği 4. Sınıf'a kayıt yaptırdığını mahkemeye aktardı. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının polise şu ana kadar herhangi bir gönüllü ifade vermediğini ancak bu belgeyi Türkiye'de 850 Dolar para karşılığında temin ettiğini beyan ettiğini anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.