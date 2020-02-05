Lord Davasına Bir Erteleme Daha

LORD DAVASINA BİR ERTELEME DAHA

Evrim Kamalı – Kıbrıs Manşet Özel Haber

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Cinayet davasından Avukat Mehmet Kaptan Bensen’in geri çekilmesi ve Lord’un yeni bir avukat talep etmesi üzerine Lefkoşa Mahalli Baro Başkanı Arzu İzveren Bilge Lord’a avukat Kaya Muhtaroğlu’nun atanmasını önerdi.

Dava, 10 Şubat’a Ertelendi