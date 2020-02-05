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Lord Davasına Bir Erteleme Daha

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lord Davasına Bir Erteleme Daha

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:40
Lord Davasına Bir Erteleme Daha

LORD DAVASINA BİR ERTELEME DAHA

Evrim Kamalı – Kıbrıs Manşet Özel Haber

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Cinayet davasından Avukat Mehmet Kaptan Bensen’in geri çekilmesi ve Lord’un yeni bir avukat talep etmesi üzerine Lefkoşa Mahalli Baro Başkanı Arzu İzveren Bilge Lord’a avukat Kaya Muhtaroğlu’nun atanmasını önerdi.

Dava, 10 Şubat’a Ertelendi

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Mahkeme, Muhtaroğlu’nu sanığın avukatı olarak atadı. Muhtaroğlu, davayı incelemek için süre talep etti. Oğlunu planlayarak, iki gün boyunca göğüs ve karın kısmından defalarca bıçaklayarak öldürmekle itham edilen ve ithama karşılık, “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını veren Kunduracı’nın dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası 10 Şubat’a ertelendi.

Son Güncelleme: 05.02.2020 20:20
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaCinayetBilge Lord Kunduracı
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