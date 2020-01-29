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Lord çocuğunu öldürdüğünü kabul etmedi

Lord'un davası 5 Şubat'a ertelendi

Lord çocuğunu öldürdüğünü kabul etmedi

Lord'un davası 5 Şubat'a ertelendi

29 Ocak 2020 Çarşamba 16:29
Lord çocuğunu öldürdüğünü kabul etmedi

Lord çocuğunu öldürdüğünü kabul etmedi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Bilge Lord, avukat Mehmet Kaptan Bensen’i avukatlıktan çıkardı ve mahkemeden kendisine iyi bir avukat atamasını istedi. Oğlunu planlayarak, iki gün boyunca göğüs ve karın kısmından defalarca bıçaklayarak öldürmekle itham edilen ve ithama karşılık, “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını veren Kunduracı’ya Lefkoşa Barosu tarafından başka bir avukat atanabilmesi için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davayı duruşma olarak 5 Şubat’a erteledi.

Sanık avukatının 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatr tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını beyan etmişti. Kunduracı, alt mahkemenin hem ithamı anladığı hem de cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin kararın bozulması için dosyaladığı istinaf reddedilmişti.

Son Güncelleme: 29.01.2020 18:24
Anahtar Kelimeler:
Bilge Lord KunduracıCinayet
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