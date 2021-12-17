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Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı

Lokmacı Sınır Kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile ülkemize giren zanlı Artemis Papasavvas tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Aralık 2021 Cuma 15:53
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lokmacı Sınır Kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile ülkemize giren zanlı Artemis Papasavvas tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, zanlı Artemis Papasavvas’ın Kanunsuz Uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Özder, zanlının 16.12.2021 tarihinde saat 21.35’te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yapan Güney Kıbrıs’da sakin zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde zanlının omuzunda asılı vaziyette bulunan siyah renk sırt çantası içerisinde dıştan kahverengi renk koli bandına sarılı şeffaf renk poşet içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, bu meselenin tahkikatının devam ettiğini söyleyip, zanlının serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme olasılığı bulunduğundan 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Artemis Papasavvas
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