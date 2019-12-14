Liz geçit vermedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize turist olarak Türkiye’den gelen zanlı Eyüp Beyazgül’ün bavulu içerisinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Maniga olayla ilgili bulguları aktardı. Maniga huzurda bulunan zanlı Eyüp Beyazgül’ün 13 Aralık 2019 tarihinde saat 10.30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’ndan ülkemize giriş yapmakta olduğu sırada devriye gezen narkotik detektör köpeği Liz’in tepki vermesi üzerine üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.