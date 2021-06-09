Lincoln Musa Wachi 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalacak

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Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ali Çavuş, zanlı Lincoln Musa Wachı’nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-Tasarruf Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 01.06.2021 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Lefkoşa'da sakin zanlı Lincoln Musa Wachı’nin tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, ayni gün saat 11:40 raddelerinde Müdürlükte görevli bir polis ekibi tarafından yapılan araştırma neticesinde Zanlı, Şht Sonay Beyzade Sokak Göçmenköy'de tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti.

Polis, akabinde zanlının üzerinde yapılan kontrolde giymekte olduğu şort pantolonun sağ arka cebinde foil kağıda sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde sol arka cebinde uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 2000TL nakit para ile iç çamaşırı içerisine gizlenmiş şeffaf naylona sarılı üzerinde Popeyes yazılı kağıt içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, ayni gün yapılan soruşturmalar ve araştırmalar neticesinde zanlının Şht Sonay Beyzade Sokak Gizem Apartmani Daire 5 Lefkoşa adresindeki ikametgahında 12:05-12:30 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda arama yapıldığını ve çanta içerisinde 8 adet büyük 5 adet küçük foil kağıtlarına sarılı olmak üzere toplamda 13 paket halinde satışa hazır vaziyette 14 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile konu maddelerin muhafazasını sağlayan foil kağıtlarının kesilmiş olduğu düşünülen rulo şeklindeki foil kağıdı bulunarak emare zapt edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan söz konusu maddeleri 31.05.2021 tarihinde Gönyeli-Lefkoşa'da tanımadığı bir şahıstan 350 Euro karşılığında 25 gram olarak satın aldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, yine zanlıdan yapılan soruşturmalarda 01.06.2021 tarihinde 3 adet büyük foil kağıdı paketin içerisindeki tespit edilemeyen miktardaki Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa'da tanımadığı 3 ayrı şahsa satışını yapıp 3000 TL kazanç elde ettiği, 3000 TL'nin 1000TL'sini de kendi şahsi ihtiyaçları için harcadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Lincoln Musa Wachi 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalacak

