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Liman içerisindeki hurda araçtan yük taşıma aparatı çaldı

11 Eylül 2020 Cuma 20:33
Liman içerisindeki hurda araçtan yük taşıma aparatı çaldı
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4.09.20 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Gazimağusa Limanı içerisinde bulunan ve bir şahsa ait olup parça amaçlı olarak kullanılan aracın damı üzerinde monteli bulunan yük taşıma aparatını sirkat ettiği tespit edilen İbrahim Türkmeneli (E-53), polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 11.9.20 tarihinde hırsızlık suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC dışına çıkışı yasaklanıp KKTC vatandaşı bir kefilin imza ettiği 30 bin TL’ lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kaldı. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Türkmeneli
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