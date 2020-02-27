Levent ve Tabak’ın akıbeti ileri bir tarihte belli olacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak’ın istinafı bugün görüşüldü ve dava karar için süresiz ertelendi. Kamuoyunda karikatür olarak bilinen ve “Yabancı devlet büyüklerine hakaret ve KKTC ile Türkiye’nin arasını açmakla” ilgili yargılanan Levent ve Tabak’ın beraat ettiği davanın istinafı görüşüldü. Başsavcılığın, mahkûmiyet talebiyle istinafa başvurusu, bugün görüşüldü. KKTC Başsavcılığı adına savcı Ergin Atıcı, kararın hatalı olduğunu savunup, mahkûmiyet talep etti. Avukat Tacan Reynar, beraat kararının onanmasını talep etti. İstinaf karar için süresiz ertelendi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, dava konusu karikatüre müdahaleyi gerekli görmediğini, karikatürün TC Cumhurbaşkanına hakaret içermediğini ve TC ile KKTC arasındaki ilişkiyi bozduğuna dair mahkemede somut bir şahadet olmadığına karar vermişti. İnan, karikatürün, iğneleyici, alaylı olan görselin hiciv yoluyla ifade şekli olduğuna ve söz konusu karikatürün provakatif olsa da iki ülke arasındaki dostluğa zarar vermesinin mümkün olmadığına karar verdiğini açıklamıştı. İnan, iddia makamının davayı ispat edemediğine vurgu yapıp, Şener Levent ve Ali Osman Tabak’ın beraat etmesine karar vermişti.