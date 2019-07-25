LEFKOŞA’DA VE GİRNE’DE SAHTE PARA

Lefkoşa’da ve Girne’de sahte para tedavüle süren 24 yaşındaki B.A.(E-24) tutuklandı.

B.A., dün saat 13.30 sıralarında Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketten yaptığı alış veriş sonrasında tasarrufunda bulundurup, sahte olduğunu bildiği 1 adet A 437 707766 seri numaralı 100 TL’lik banknot parayı kasaya verdiği sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs üzerinde yapılan aramada 3 adet A 437 707766 seri numaralı 100 TL’lik banknot ve 39 adet de A 625 255062 seri numaralı 50 TL’lik sahte banknot bulunarak emare olarak alındı ve tutuklandı.