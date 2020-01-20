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Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklanan zanlı Yusuf Özgen’in tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edildi.

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklanan zanlı Yusuf Özgen’in tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edildi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:26
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklanan zanlı Yusuf Özgen’in tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edildi. Akabinde kalmakta olduğu ikametgâhta ise polis yine uyuşturucu madde tespit ederek zanlı ile birlikte kalan İryna Tymofieieva’yı da tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, 19.01.2020 tarihinde zanlı Yusuf Özgen’in uyuşturucu satışı yaptığının öğrenilmesi üzerinde Kermiya bölgesinde zanlının makul güç kullanılarak, tutuklandığını ve üzerinde 20 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, ayni gün zanlı Yusuf Özgen ve birlikte yaşadığı İryna Tymofieieva’nın kaldığı ikametgâhta yapılan aramada 28 gram ağırlığında hintkeneviri ve 18 gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve iki adet hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Yusuf Özgen’in gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini, diğer zanlının ise ifade vermediğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuYusuf Özgenİryna Tymofieieva
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