Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mehmet Dikmen, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç, uyuşturucu madde bulundurma ve verme suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

ŞÜPHELİ HAREKETLER SERGİLEDİ

21 Ağustos tarihinde, saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde şüpheli hareketleri ile dikkat çeken Mehmet Dikmen polis tarafından durduruldu. Polis yapılan aramada pembe renkli bir alışveriş çantasına konulmuş 150 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bularak Dikmen’i gözaltına aldı. Üzerinde yapılan arama sonucunda pantolonundan da 5 gram uyuşturucu çıkan zanlı Dikmen gönüllü ifade verdi.

YARIM SAAT ÖNCE VERDİM

Zanlı Mehmet Dikmen gönüllü ifadesinde yakalanmadan yarım saat önce Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’a 100 gram ağırlığında uyuşturucu verdiğini itiraf etti. Boncuk ve Akburç, Gazimağusa polis ekipleri tarafından tutuklandı. İkametgahlarında yapılan arama sonucunda Akburç’un evinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ele geçirildi.