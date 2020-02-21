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Lefkoşa’da uyuşturucu

Lefkoşa’da uyuşturucu

21 Şubat 2020 Cuma 14:45
Lefkoşa’da uyuşturucu
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20.02.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da T.N.(E-33)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
LefkoşaUyuşturucu
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