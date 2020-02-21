Lefkoşa’da uyuşturucu

20.02.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da T.N.(E-33)’nin ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
21 Şubat 2020 Cuma 14:45