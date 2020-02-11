Lefkoşa’da Sınır İhlali

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek giriş yapmak isterken yakalan zanlılar Hasan Raciva ve Sadaqat Hussain dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı anlatan polis memuru Aytan Özoğlu, zanlılar Hasan Raciva ve Sadaqat Hussain’in 07 Şubat 2020 tarihinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’a geçtiklerini ve 08 Şubat 2020 tarihinde saat 00.20 raddelerinde yine ayni yerden Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeden geçmek istedikleri esnada nöbet yerinde görevli askerler tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Özoğlu, zanlı Hasan Raciva’nın Ocak 2020 tarihinde yine ayni bölgeden Güney Kıbrıs’a gidip geldiğini mahkemeye aktardı. Özoğlu, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Hasan Raciva’nın 2017 tarihinden itibaren kaçak olduğunu belirterek, diğer zanlının ise üniversite öğrencisi olduğunu, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Verilen bilgileri değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Hasan Raciva’nın 16 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine, zanlı Sadaqat Hussain’in ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.