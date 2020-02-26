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Lefkoşa’da sanal bet operasyonu

Lefkoşa’da dün gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda 145 banka kartı ve 100 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda Serdar Keskin isimli zanlı tutuklandı. Zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da sanal bet operasyonu

Lefkoşa’da dün gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda 145 banka kartı ve 100 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda Serdar Keskin isimli zanlı tutuklandı. Zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 18:57
Lefkoşa’da sanal bet operasyonu
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da dün gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda 145 banka kartı ve 100 bin TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda Serdar Keskin isimli zanlı tutuklandı. Zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Biriminde görevli Polis Çavuşu Yahya Suçiçmez, önceki akşam saat 22.00 sıralarında aldıkları bir ihbar üzerine zanlının kullanımında bulunan araçta arama yaptıklarını ve 29 bin TL nakit para ele geçirdiklerini söyledi. Polis, akabinde zanlının evinde de bir arama gerçekleştirildiğini, 70 bin TL nakit para ve Türkiye bankalarına ve Türk vatandaşlarına ait 145 adet banka kartları bulduklarını ifade etti. Polis, ele geçirilen banka kartlarının yasa dışı sanal bet hesapları için kullanılmak üzere Türkiye’den getirilmiş olabileceğini ifade etti. Polis, soruşturma başlattıklarını, ele geçirilen para ve kartlarla ilgili araştırma yapacaklarını belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar KeskinSanal Bet
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