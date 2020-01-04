Lefkoşa’da park kavgası!

03.01.2020 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Abdiçavuş Sokak üzerinde C.D. (E-39), aralarında park yeri yüzünden çıkan tartışma sonucu, tasarrufunda bulunan küreği Songül DEMİR’in yüzüne vurup burnunu kırıp vahim zarara uğrattıktan sonra, Esat DEMİR’in de başına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp etmiştir. Adı edilenler Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinden sonra, Songül DEMİR taburcu edilirken, Esat DEMİR müşahede altına alınmıştır. C.D. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



