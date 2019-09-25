Lefkoşa’da kundaklama: 1 tutuklu

22.09.2019 tarihinde, saat 01:30 sıralarında Lefkoşa’da Avni Efendi Sokak üzerinde bulunan Turgut ŞAHİNOĞLU’na ait dülger atölyesi önünde bulunan çöp bidonu içerisindeki çöplerin kasten yakılması sonrası, söz konusu iş yeri içerisinde bulunan makineler ve eşyaların yanması meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma neticesinde, söz konusu yangının H.Ö.(E-61) tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.