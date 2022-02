Lefkoşa’da ‘hırszılık’ gerekçesiyle tutuklanan şahıs mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlımahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede Mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can, zanlı Lydia Nkfutela Ishako’nın “Sirkat” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının 15 Ocak 2022 tarihinde, saat 14.00 raddelerinde, Lefkoşa'da işletmeciliğini Onur Temizkan’ın (E -29 işletmeci TC) yaptığı Happonu Shop isimli iş yeri içerisinde bulunan para kasasından 370 TL nakit parayı çaldığını belirterek, zanlının kamera kayıtlarına yakalandığını kaydetti. Zanlının 12 Şubat 2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Can, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera kayıtlarının söz konusu olduğunu ifade etti. Polis memuru Doğukan Can, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Muhaceret Dairesi’nden zanlının KKTC’de ne amaçla ve hangi statüde bulunduğuna yönelik bilgi alınacağına işaret ederek, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak ekonomik sıkıntı nedeniyle bu suçu işlediğini söyledi ve mahkeme huzurunda özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.