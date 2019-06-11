Lefkoşa’da ev yangını

11.06.2019 tarihinde, saat 04:30 sıralarında Lefkoşa’da Hüseyin Çinko sokak üzerinde bulunan ikametgahın yatak odası içerisinde yatak üzerinde yanar halde unutulan ütünün aşırı ısınması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 2 adet yatak, 1 adet ahşap dolap, 2 adet ahşap kapı, 1 adet televizyon, 1 adet ütü, 1 adet vantilatör, 2 adet alüminyum pencere, evde ikamet eden şahıslara ait kimlik ve pasaportlar ile muhtelif giyim eşyaları yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.