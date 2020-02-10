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Lefkoşa’da Cinsel Taciz !

Lefkoşa’da bulunan City Royal otel çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Murat Kaya teminata bağlandı.

Lefkoşa’da Cinsel Taciz !

Lefkoşa’da bulunan City Royal otel çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Murat Kaya teminata bağlandı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 15:36
Lefkoşa’da Cinsel Taciz !

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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bulunan City Royal otel çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Murat Kaya teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altındağlı, 9 Şubat 2020 tarihinde, saat 01.30 suların, Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Faaliyet gösteren City Royal isimli otelde kalmakta olan Murat Kaya’nın, otel çalışanı 25 yaşındaki kadını, rızası olmadan üzerine çekip dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını ve TC uyruklu olduğunu söyledi. Polis, zanlının kendisine okunan yazılı davasını kabul etmediğini ancak, mesele ile ilgili olarak toplanan bilgilerin ilk etapta zanlının bu suçu işlediğine yönelik olduğunu belirtti. Polis, zanlının KKTC ‘de turist statüsünde bulunduğunu söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Fuat Emirtaneoğlu, olayla ilgili yalnızca şikayetçi olank tarafın ifadesi olduğunu belirtip, zanlının teminatla serbest kalmasını talep etti. Zanlının avukatı bir kefil tanık dinletti ve kira sözleşmesini emare sundu.

Kaya’ya, Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Huzurunda verilen bilgileri değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmamak koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel TacizLefkoşaOtel
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