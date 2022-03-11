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Lefkoşa’da cinsel saldırı iddiası

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Anthony Onyekachi Njoku tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Mart 2022 Cuma 14:30
Lefkoşa’da cinsel saldırı iddiası

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Anthony Onyekachi Njoku tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Anthony Onyekachi Njoku’nun Cinsel Saldırı suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı 2022 Yılı Şubat ayı içerisinde Lefkoşa'da Marmara bölgesinde bulunan adresinde zanlının cinsel davranışla ayni yerde sakin V.S.E.’nin sağ bacağını sol eli ile okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, olayın polise 10.03.2022 tarihinde rapor edildiğini ve ayni gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, Nijerya uyruklu olan ve üniversite öğrencisi olan zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Anthony Onyekachi Njoku
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