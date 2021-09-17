Lefkoşa’da araçtan hırsızlık

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen araçtan sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkan Sapan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olguları aktardı. Polis, zanlı Erkan Sapan’ın Araç İçerisinden Sirkat suçundan huzurda bulunduğunu söyledi. Polis, 9 Eylül 2021 tarihinde saat 23.15 raddelerinde Lefkoşa' da Osman Örek Caddesi üzerinde Lefkoşa’da sakin Erkan Sapan’ın yönetiminde bulunan PA 112 plakalı motosiklet ile Güney Kıbrıs’da sakin müşteki Iroulla Charalampous’un (K-80) kullanımında bulunan KNN 836 plakalı salon aracın önünü keserek konu aracın sol arka kapısını açıp koltuk üzerinde bulunan adı edilene ait beyaz renk markasız çantayı ve içerisinde muhafaza edilen yine adı edilene ait Samsung Galaxy marka cep telefonunu, adına isdar olan Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartını ve 400 Euro nakit parayı sirkat ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili zanlının gönüllü bir ifade verdiğini ancak teyit tekzip edilmesi gerektiği, incelenmesi gereken Mobese kameraları ve aranan emareler bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılığı olduğundan, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.