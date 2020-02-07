Lefkoşa’da Araç Hırsızlığına 9 Ay Hapis

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber



Lefkoşa’da araç çalıp, 2 araca çarparak hasara uğratan ve ayrıca tutuklamaya gelen polislere bıçak çeken Mehmet Mavideniz, 9 ay hapis cezası aldı.

Akdoğan'da sakin Mehmet Mavideniz, 07.01. 2020 tarihinde Birkan Çiçek'in adına kayıtlı bulunan PG 189 plakalı Honda Fit marka salon aracı K/Kaymaklı - Lefkoşa adresindeki garajı içerisinden alınarak, sahibinden izinsiz sürdüğü ve bu sırada, PV 837 ve ML 478 plakalı araçlara kasıtlı olarak çarparak hasar vermişti.

Polis, aynı tarihte; Lefkoşa trafik şubesinde görevli Polis Memuru Yavuz Kılıç ve Polis Memuru Namık Öskan tarafından Ülkü Sokak K/Kaymaklı adresinde çıkmaz bir yolda tespit ederek, konu şahsı suçüstü hali gereği tutuklamaya çalıştıkları sırada, cebinden çıkarttığı bıçağı görevli polislere sallayarak, "Beni tutuklarsanız boğazınızı keserim" diyerek ve şiddet tehdidinde bulunmuştu. Ardından, olay yerine gelen Cürümleri Önleme Şubesi'nin yardımları ile tutuklanan Mavideniz’e, Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Tamer Sağer tarafından, lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinilerek, 9 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.