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Lefkoşa’da 12 torba kaçak tütünle yakalanan şahıslar mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen “İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket Ve Gümrüğe Deklare Edilmemiş Mal Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlılar Sadi Baysal, Şaban Korkmaz ve Göktuğ Pehlivan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 14:46
Lefkoşa’da 12 torba kaçak tütünle yakalanan şahıslar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen “İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket Ve Gümrüğe Deklare Edilmemiş Mal Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlılar Sadi Baysal, Şaban Korkmaz ve Göktuğ Pehlivan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 7 Ocak 2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Lefkoşa’da Lefkoşa CÖŞ şubesi tarafından yapılan operasyonda organize sanayi bölgesinde Lefkoşa’da sakin zanlılar Şaban KORKMAZ ve Göktuğ PEHLİVAN’ın işletmeciliğini yaptığı FishWorld Trading isimli iş yerine ait Girne Turizm limanından KKTC’ye giriş yapan zanlı Sadi BAYSAL’ın kullanımında bulundurduğu RC 612 plakalı Daf marka buzluklu kamyonda gümrük memurları huzurunda yapılan aramada gümrüğe deklere edilmemiş 12 torba kaçak tütün ve 30 kutu Al fakher marka 1 kg’lık nargile tütünü ve ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olarak, 300 adet Mhpharma Clenbuterol 40 mcg hapları ve 280 adet Mhpharma Tren Acetate 100 mg vücut geliştirme ilaçları ile henüz ne oldukları tespit edilemeyen 6 küçük tüp toz ve 1 büyük tüp sıvı maddenin gümrüğe deklare edilmediğinin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların suçüstü tutuklandığını zanlı Sadi Baysal’ın gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda ne oldukları tespit edilemeyen maddelerinde tahlil sonuçlarının beklendiğini belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 08.01.2022 14:55
Anahtar Kelimeler:
Sadi BaysalŞaban KorkmazGöktuğ Pehlivan
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