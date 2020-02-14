Lefkoşa ve iskele’de asayiş ve trafik denetimi

LEFKOŞA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Dün 20.00-24.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

LEFKOŞA’DA KURMARHANEYE GİRMESİ YASAK 9 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.



Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 850 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 122 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 3 araç trafikten men edildi.İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam dört kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, toplam 270 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 69 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.