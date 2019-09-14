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Lefkoşa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi
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Lefkoşa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi

Lefkoşa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:51
Lefkoşa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi

13-14.09.2019 tarihleri,  21:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir

Lefkoşa’da  gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi,Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edilmiştir.  Denetimler kapsamında,  kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.   

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 500 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 263 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 370 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 59 araç sürücüsü hakkında  ileri işleme gidilirken, bir araç trafikten men edilmiştir.

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