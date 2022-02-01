Lefkoşa ve Girne’de uyuşturucu operasyonu

31.01.2022 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplamda 190 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerilerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Operasyon kapsamında zanlı olarak görülen; A.A.H.A (E-26), I.M.I.A (E-26), M.S.M.A.(E-23), I.A.J.(E-23), M.A.M.H.(E-24), M.A.K.(E-24), F.J.M.A.(E-34), M.A.F.M.(E-24), M.Y.K.T.(E-31) ve K.N.A.T.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.