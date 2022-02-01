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Lefkoşa ve Girne'de barikat operasyonu

Lefkoşa ve Girne’de ard arda gerçekleştirilen Barikat isimli uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 10 zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Şubat 2022 Salı 14:34
Lefkoşa ve Girne'de barikat operasyonu

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Lefkoşa ve Girne’de ard arda gerçekleştirilen Barikat isimli uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 10 zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, 31 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Barikat isimli operasyon kapsamında 10 zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ve kokain ithal, alma, verme ve tasarrufu” suçundan tutuklandıklarını belirtti.  Polis, 31.01.2022 tarihinde saat 19:30 raddelerinde 2 Selim Caddesi Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda GKRY Bölgesinden gelerek Ledra Palas Kara Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yaptığını tespit edilen GKRY vatandaşı Zanlı-1 Ammar Al Haj Alı’nin (E-22) ve zanlı-1’i BP 06 OCR plakalı siyah renk BMW marka araçla almaya gelen Zanlı-2 Izzat Mohammad Izzat Albarmawi ve Zanlı-3 Mohammad Samı Mustafa Alguzo’nun görevli polisler tarafından makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirildiğini anlattı. Polis, akabinde zanlı 1’in üzerinde yapılan kontrolde yaklaşık bir gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 170 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, akabinde zanlı 2 ve zanlı 3’ün kullanımındaki araçta yapılan kontrolde ise yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını ve zanlılar 1, 2 ve 3’ün tutuklandığını anlattı. Polis, yine aynı gün Zanlı-2, Zanlı-3 ve Zanlı-4 Imad Al Johmanı’n birlikte kaldıkları Girne adresindeki ikametgahına gidildiğini ve zanlı 4’ün tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığındaki Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeyi ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gri renk hassas teraziyi apartmandan attığının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele bağlantısı olduğun inanılan ve ikametgahta tespit edilen Zanlı-4, zanlı 5 Mohammad Ahmad Mah’d Hasanat  zanlı-6 Mahdı sa’ed Alı Khasawneh ve zanlı-10 Khaled Basım Naım Al Tarıfı’nın  da tutuklandığını söyledi. Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada zanlı 2’nin22 Ocak’ta GKRY bölgesinde 1 şahıs aracıılğı ile KKTC’ye 800 Euro karşılığında 56 gram hintkeneviri ithal ettiğini ve konu maddenin 28 gramını 700 Euro karşılığında zanlı 7’ye, 28 gramını zanlı 10’a sattığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada zanlı 2’nin 26 Ocak’ta zanlı 7’den 28 gram olarak satın aldığı, 14 gramını şuan aranana şahsa satıp 250 Euro gelir elde ettiğinin öğrenildiğini belirtti.Polis, yine aynı gün Zanlı-7’nin Girne adresindeki ikametgahında   mahkeme emri ile huzurunda yapılan  aramada tasarrufunda yaklaşık 14 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan  maddeyi ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan küçük hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.Polis, zanlı-7 Fadı Jamal Mohammad Ammous’un da tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün Zanlı-10 Khaled Basım Naım Al Tarıfı’nın Girne adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda içerisine uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan seffaf renk naylon poşet, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet küçük vida ile bir adet plastik bıçak bulunarak emare alındığını ve Zanlı-10’un tutuklandığını belirtti. Polis, ayrıca meseleye bağlantısı olduğuna inanılan zanlı 8 Fadı Jamal Mohammad Ammous ve zanlı 9  Mo’ath Yousef Kayed Tahat’ın da tutuklandığını aktardı.Polis, tahkikatın devam ettiğini, zanlılar 1,2,3,4 ve 7’nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini söyledi.  Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere, alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
LefkoşaGirneUyuşturucuBarikat
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