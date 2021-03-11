Lefkoşa ve Gazimağusa'da uyuşturucu!

1. 10.03.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı içerisinde M.U.(E-62)’nun tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.





2. 02.03.2021 tarihinde, Gazimağusa Limanından A.S.(E-50) adına kargo ile gelen koli içerisinde cam şişeler içerisinde muhafaza edilen sıvıların uyuşturucu madde içerebileceği şüphesi üzerine, Devlet Kimya Laboratuarında söz konusu maddeler üzerinde yapılan analiz neticesinde; şişeler içerisindeki sıvının 8 gram 566 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.