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Lefkoşa ve Gazimağusa'da uyuşturucu!

Narkotik ekiplerinin 2 farklı yerde gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişi tutuklandı..

11 Mart 2021 Perşembe 11:18
Lefkoşa ve Gazimağusa'da uyuşturucu!
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1.    10.03.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı içerisinde M.U.(E-62)’nun tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.


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2.    02.03.2021 tarihinde, Gazimağusa Limanından A.S.(E-50) adına kargo ile gelen koli içerisinde cam şişeler içerisinde muhafaza edilen sıvıların uyuşturucu madde içerebileceği şüphesi üzerine,  Devlet Kimya Laboratuarında söz konusu maddeler üzerinde yapılan analiz neticesinde; şişeler içerisindeki sıvının 8 gram 566 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuNarkotik
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