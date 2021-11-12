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Lefkoşa ve Beyarmudu'nda uyuşturucu!

Lefkoşa ve Beyarmudu'nda gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda toplam 4 kişi tutuklandı..

12 Kasım 2021 Cuma 12:26
Lefkoşa ve Beyarmudu'nda uyuşturucu!

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Dün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen opersyon sonucu; T.B.N.D.(E-26) ve A.D.M.(K-26)’nin tasarufflarında satışa hazır vaziyette yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 12.020 Türk Lirası, 660 Dolar ve 70 Euro nakit para ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yine dün saat 21:00 sıralarında, Beyarmudu’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekştirilen operasyon sonucu; C.P.(E-19) ve E.G.(E-19)’nin tasarruflarında yaklaşık 390 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
LefkoşaBeyarmuduUyuşturucu
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