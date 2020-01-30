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Lefkoşa suriçinde yangın…

Elektrikli soba yangına sebep oldu

Lefkoşa suriçinde yangın…

Elektrikli soba yangına sebep oldu

30 Ocak 2020 Perşembe 12:21
Lefkoşa suriçinde yangın…

30.01.2020 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da Surlar içi bölgesinde Ali Yüzbaşı Sokak üzerinde bulunan İbrahim BAŞARIR’a ait iki kattan oluşan evin üst katındaki yatak odası içerisinde elektrikli sobanın yatağa temas etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu üst katta bulunan iki yatak odası ile koridor içerisinde bulunan  muhtelif eşyalar, evin asma tavanı, çatıda monteli bulunan plastik su deposu ve ısıtıcısı yanarak diğer odalar ise islenmek suretiyle hasar görmüştür. Yangının evin bitişiğinde bulunan Erbil NURAÇ ve Melek DENER’e ait iki ayrı eve sıçraması sonucu söz konu evlerin çatıları yanarak zarar gördü. Yangında dumandan etkilenen Alperen BAŞARIR (E-17) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.         

Son Güncelleme: 30.01.2020 18:15
Anahtar Kelimeler:
Alperen BaşarırMelek DenerErbil NuraçIbrahim Başarır
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