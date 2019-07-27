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Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi

Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:04
Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

26.07.2019-27.07.2019 tarihleri 22.00-01.00 saatleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan Lefkoşa’da 18, Gazimağusa’da ise 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir. Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, üçü Lefkoşa’da, biri Girne’de, biri de Güzelyurt’da olmak üzere toplam 4 kişi tutuklanmıştır.

Trafik ekipleri tarafından Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 1050 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen toplam 234 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Çeşitli suçlardan dolayı 6 araç trafikten men edilirken bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

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