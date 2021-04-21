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Lefkoşa'daki uyuşturucu davası zanlıları hakkındaki karar açıklandı!

Lefkoşa’da 2020’nin Haziran ayı içerisinde bir şahıstan 17 gram 687 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde alan, bu maddeleri alan, tasarrufunda bulunduran ve 1 gramını satan Sanık Oluwasegun Samuel Amuleya ile 1 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi alma ve tasarrufunda bulundurma suçunu işleyen sanık İfeanyi Vincent Onyema aleyhindeki karar açıklandı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 14:45
Lefkoşa'daki uyuşturucu davası zanlıları hakkındaki karar açıklandı!
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Kamalı Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Nüvit Gazi açıkladı.

Gazi, uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, bu suçların toplumu olumsuz şekilde etkilediğini kaydetti.

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Uyuşturucu madde kullanımının ülkemizde yaygınlık gösterdiğini dile getiren Gazi, özellikle gençlerin daha çok etki altında kaldığını ifade etti. Gazi, sanıklara ceza verilirken kamu yararının göz önünde bulundurulduğuna işaret ederek, aynı zamanda maddelerin nevi ve miktarının, hangi koşullar içerisinde yer aldığının da önem arz ettiğini vurguladı.

Hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin diğer uyuşturucu maddelere göre daha az zararlı olduğunun da göz önünde bulundurulduğunu söyleyen Gazi, sanıkların sabıklarının bulunmadığını, suçlarını kabul ederek adaletin erken tecelli etmesine yardımcı olduklarını da dile getirdi.

Gazi, sanıkların denetimli serbestlik hakkından yararlanma talebinde de bulunduğunu belirterek, sanık İfeanyi Vincent Onyema’nın söz konusu maddeyi sadece kullanmak amacıyla tasarruf ettiğini ve satma düşüncesinde olmadığını, ülkemizde yasal bağının bulunduğunu kaydetti.

Uyuşturucu maddeyi satan Sanık Oluwasegun Samuel Amuleya’nın ise maddi imkânsızlık içinde olduğunu, uyuşturucu madde satarak para temin ettiğini, maddeleri ticari amaçla aldığını ve ikamet izninin de bulunmadığını bildiren Gazi, tüm bu unsurların göz önünde bulundurulmasının ardından İfeaanyı Vincent Onyema’nın 1 yıl rehabilite olması şartıyla denetimli serbestlikten yararlanmasına, Sanık Oluwasegun Samuel Amuleya’nın ise uyuşturucu satışı yapması ve maddeleri ticari amaçla alması nedeniyle 11 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Oluwasegun Samuel AmuleyaIfeanyı Vıncent Onyema
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