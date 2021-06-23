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Lefkoşa'daki uyuşturucu davası zanlıları hakkındaki karar açıklandı!

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Gerald Tendar Musvaburi, Batsıraı Denford Masenda ve Priviledge Chiwanza yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:03
Lefkoşa'daki uyuşturucu davası zanlıları hakkındaki karar açıklandı!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Polis memuru Kaan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlıların 18 Haziran tarihinde saat 14.30’da Şht. Hüseyin Topal Sokak Ortaköy-Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından yapılan operasyonda şüpheli görülen zanlı Gerald Tendar Musvaburi’in üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklandığını söyledi.

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Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar Batsıraı Denford Masenda ve Priviledge Chiwanza’nın Küçük Kaymaklı Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Kurtbir, tutuklanan zanlı Masenda’nın ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ve Gri renk elektronik hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan Gerald Tendar Musvaburi, Batsıraı Denford Masenda’nın tutuklu, zanlı Priviledge Chiwanza’nın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, Gerald Tendar Musvaburi, Batsıraı Denford Masenda’nın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı Priviledge Chiwanza’nın yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 7 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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