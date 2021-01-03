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Lefkoşa'da yaşanan kazada 18 aylık bebek ağır yaralanmıştı!

Lefkoşa’da meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nnamdi Elvis Ekwe bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ocak 2021 Pazar 13:06
Lefkoşa'da yaşanan kazada 18 aylık bebek ağır yaralanmıştı!
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nnamdi Elvis Ekwe bugün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Behiç Tazeoğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tazeoğlu 30 Aralık 2020 tarihinde saat 11.10 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi boyunca çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde ZRK 694 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Girne'de sakin zanlı Nnamdi Elvis Ekwe’nin seyrettiği yolun solunda bulunan Capital Bank önlerine geldiğinde önünde ayni istikamete doğru yolun sol kenarında, içerisinde Lefkoşa'da sakin 18 aylık Deniz Güçlü’nün bulunduğu markası tespit edilemeyen bebek arabasını taşıyan Lefkoşa'da sakin Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun ve bebek arabasına aracının sağ ön köşesi ile çarptığını söyledi. Polis çarpmanın etkisi ile savrulan bebek arabası bebek ile birlikte önce yolun solunda kaldırım üzerine park edilen 3 farklı araca çarptığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Tazeoğlu kaza sonucu yaralanan Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun Devlet hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olurken, Deniz GÜÇLÜ beyin kanaması sebebi ile çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ancak durumun iyiye gitmesi üzerine yoğum bakımdan çıkarıldığını söyledi. Polis araç sürücüsü Nnamdi Elvis Ekwe’nin tutuklandığını ve aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek suçun nevi ve niteliğinin değişme ihtimali bulunduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunuzdaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nnamdi Elvis EkweKazaLefkoşa
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