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Lefkoşa'da yaralama ve darp!

5 kişi arasındaki kavga sonucu 2 kişi yaralandı..

26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:06
Lefkoşa'da yaralama ve darp!
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25.05.2021 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Lefkoşa’da O.R.C.(E-29)’nin kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, T.M.N.(E-24), O.R.C.(E-29), C.E.M.(E-24) ve C.E. (E-25), aralarında çıkan tartışma sonucu O.K.(E-25)’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup darp ettikleri sırada, C.E. (E-25) tasarrufunda bulunan bıçak ile O.K. (E-25)’yi boynundan; O.K. ise tasarrufunda bulunan cam parçası ile C.E. (E-25)’yi sol el parmağından yaralamıştır.

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Olay sonrası yaralanan O.K. kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştur.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa YaralamaLefkoşa Darp
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