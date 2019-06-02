Lefkoşa'da yaralama

01.06.2019 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Mücahitler Parkı içerisinde E.E. (E-37), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada küfür ettiği için kendisini uyaran Hamit MANGA’nın sol kol dirsek içerisine, tasarrufunda bulunan cam bardağı masa üzerinde kırdıktan sonra saplayarak adı edileni yaralamıştır. Olayda yaralanan Hamit MANGA, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir