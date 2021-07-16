Lefkoşa'da yangın!

16.07.2021 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da Haydar Mahallesi Savaş Sokak üzerinde bulunan Süleyman SELÇUK’a ait kullanılmayan ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolay bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Adı edilene ait ev ve içerisindeki kullanılmayan eşyalar tamamen ve yangının Osman ÖZKAN’a ait kullanılmayan ikametgaha sıçraması sonucu ise bahse konu ikametgahın 2 odası ve 1 ambar odası içerisindeki eşyalarıyla birlikte kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.