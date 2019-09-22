Lefkoşa'da yangın

22.09.2019 tarihinde saat 01:40 sıralarında Lefkoşa Surlariçinde Avni Efendi Sokak No:20/A adresinde faaliyet gösteren Turgut ŞAHİNOĞLU’na a ait dülger atölyesi önünde bulunan çöp bidonu içerisindeki çöpler meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek yakılması sonucu çıkan yangın sonucu atölye içerisindeki 500’lük hava komprösörü, bıçkı makinesi, blanya makinesi, muhtelif ebatlarda tahta raflar ve çekmeceler ile eski giyim eşyaları tamamen yanmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup soruşturma devam etmektedir.