Lefkoşa'da uyuşturucudan 1 tutuklu

17.08.2019 tarihinde, saat 17:45 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen İ.D.(E-23)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karış sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir adet sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.